Пловцы ДНР привезли из России 47 медалей

Спортсмены ДНР успешно выступили на соревнованиях. Фото: минспорт.рус

На соревнованиях по плаванию «Крымские надежды», проходивших в Евпатории с 13 по 15 ноября, спортсмены Донецкой Народной Республики завоевали 47 медалей. Об этом сообщили в министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

- Донецкую Народную Республику представляли 35 спортсменов, - говорят в ведомстве. - По итогам состязаний команда ДНР завоевала 20 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых медалей. Спортсмены Богдана Короткая и Антон Скубченко выполнили норматив КМС. В десятку лучших вошли также Владислав Максуров, Станислав Хоптяр, Владимир Конопленко, Алина Артамонова и Нина Скворцова.

В Минспорта рассказали, что в соревнованиях приняли участие больше 400 спортсменов из Республики Крым, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

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