Какие преимущества получат обладатели почтового паспорта в ДНР

Карта клиента экономит время Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Теперь постоянные клиенты «Почты Донбасса» могут оформить почтовый паспорт и не заполнять квитанций при получении писем, посылок и почтовых переводов.

- Это очень удобно, - рассказывает «КП» начальник отделения почтовой связи № 112 города Донецка Оксана Каменева. - В почтовом паспорте, записанном на пластиковую карточку, полностью собраны все данные клиента. Наш сотрудник просканирует ее нажатием одной кнопки, а клиенту нужно будет только поставить число и расписаться.

Как минимум, вполовину увеличится пропуская способность почт, а небольшие отделения и вовсе забудут про очереди.

Как стало известно «КП», в будущем обладатели почтовых паспортов получат скидку и возможность участвовать в розыгрышах призов.

Оформить карточку можно в любом отделении почтовой связи Республики. Почтовый паспорт стоит 50 рублей.

Государственное предприятие «Почта Донбасса» оказывает различные услуги, связанные с отправлением и доставкой корреспонденции, посылок и грузов, с подпиской периодики, приемом коммунальных платежей, выплатой пенсий и социальных пособий, а также переводами денег между республиками Донбасса.

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