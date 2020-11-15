16 ноября в Донецке будет небольшой снег, до +2 градусов

16 ноября в Донецке будет до +2 градусов. Фото: Евгения Карпачева

В Донецке и Донецкой Народной Республике 16 ноября будет пасмурно. Утром будет падать небольшой снег.

По прогнозу МЧС ДНР, температура воздуха будет от 0 до + 2 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северо-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7-12 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Иосифа пресвитера. В прежние времена приметили, что с этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то улов будет неважным.

По прогнозам синоптиков, 17 ноября в Донецке и ДНР температурный фон сохранится, ожидается небольшой снег.

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