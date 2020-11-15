Долгожданные медвежата: зоопарк села Придорожное ожидает пополнение

Когда-то этот зоопарк начинался с голубей и нескольких косуль Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Один из крупнейших в ДНР зоопарков в селе Придорожное в этом году пополнился новыми питомцами.

- У нас этим летом и осенью родились пять черных волчат, восемь пони, муфлоны, оленята, двое лам - одной из них месяц, другой - всего неделя. Еще родилось три ослика. Вывелись черные лебеди, а неделю назад появились на свет двое буйволят и жеребенок у кобылы породы английская скаковая, - рассказал директор зоопарка Геннадий Кряжев.

Он добавил, что в ближайшие месяцы ожидается прибавление у медведей, также вынашивает потомство верблюдица. Воспроизводству животных благоприятствуют более просторные вольеры и загоны, которые возвели в этом году взамен старых.

Зоопарк в Придорожном создан больше 20 лет назад. Сейчас почти на 2 гектарах обитает свыше 20 тысяч зверей, птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб.

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