В Донецкой муздраме представили обновленный спектакль «Страсти по Торчалову». Фото: Донецкий драмтеатр

В Донецком драматическом театре имени Бровуна при соблюдении всех санитарных норм состоялся долгожданный показ для поклонников театрального искусства. В этот вечер неКомедия «Страсти по Торчалову» Никиты Воронова в постановке Василия Маслия предстала в обновленном составе.

- Время от времени репертуарные спектакли принято обновлять. Прежде всего, это дает возможность уже занятым актерам освободить часть сценического времени для репетиций. Иная трактовка образа, свежий взгляд на тему, нетривиальный подход к центральному конфликту - это и многое другое привносит с собой в спектакль актер. Конечно, для самих исполнителей эта задача непростая и требует особых навыков. Ведь нужно играть вровень с коллегой по роли, подхватить и точно передать замысел режиссера, обжиться в новом для себя пространстве. Но наши артисты привыкли к такому ритму и подобных встрясок не боятся, потому что всегда готовы, - рассказала генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Ожидаются и другие обновления в популярных постановках муздрамы. До конца 2020 года будет представлено несколько премьер.

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