Контрабандисты везли из России на Луганщину свинину, сыры и духи

Задержанный 42-летний житель Меловского района рассказал пограничникам, как переправляли товар. Фото: ГПСУ

Украина теряет статус мясо-молочной державы. Теперь контрабандисты везут из России в незалежную свинину и сыры. Украинские пограничники на днях задержали нарушителей в Меловском районе Луганской области.

Контрабандисты переправляли товар на двух лодках через реку Деркул – приток Северского Донца. Помимо плавсредств пограничники обнаружили два микроавтобуса и грузовик КамАЗ с прицепом. А в них - более 200 кг свинины, 440 кг элитных сыров, 840 кг пчелиной мервы (продукт, остающийся после перетопки сот при получении воска). Еще изъяли 24 тысячи флаконов с духами, 1200 бутылок с минеральными удобрениями, 2 кг мембран для газовых колонок и котлов и почти 3 тысячи ремней.

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