На сотрудников предприятия «Рынки Донбасса» возбудили за хищение

В Генеральной прокуратуре сообщили версию следствия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по подозрению в хищении 400 тысяч рублей в государственном предприятии «Рынки Донбасса». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Республики.

— Должностные лица филиала № 2 ГП «Рынки Донбасса» осуществили хищение денежных средств сумме 418 907, 58 рублей, воспользовавшись своим служебным положением. Уголовное дело возбуждено по признакам части 3 статьи 165 УК ДНР – мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — сообщили в ведомстве.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до шести лет.

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