«Попытка «зачистить» тех, кто думает, говорит и живет по-русски»: В ДНР прокомментировали скандальный законопроект Верховной рады

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сравнила этот законопроект с политикой нацистской Германии по отношению к евреям. Фото: пресс-служба омбудсмена ДНР

Законопроект Верховной рады Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период» не может быть одобрен. Он противоречит всем международным пактам о защите прав человека, является подтверждением политики геноцида действующей власти и может привести к созданию на Украине концлагерей для людей российским гражданством. Об этом заявила представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

— Законопроект об интернировании – принудительном отселении – граждан России, поданный Кабинетом министров Украины на рассмотрение в Верховную раду, является свидетельством политики геноцида, откровенной попыткой «зачистить» тех, кто думает, говорит и живет по-русски, — пояснила Морозова.

Якобы такие люди являются угрозой для национальной безопасности Украины. И решение об их «интернировании», согласно законопроекту, будет приниматься не в судебном порядке, а Генеральным штабом ВСУ без права на апелляцию.

— Такого рода законодательная инициатива Украины напоминает расистские Нюрнбергские законы нацистской Германии, которые были направлены на изоляцию евреев по национальному – «расовому» – признаку. И это сравнение очень четко отражает отношение Украины к жителям Донбасса, — заключила омбудсмен.

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