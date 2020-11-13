Глава МИД ДНР: «Капитуляции Республик Донбасса не будет, Киев должен смириться с этим»

Наталья Никонорова ответила на слова Леонида Кравчука о том, что жители Донбасса должны «сдать ружья». Фото: ДАН

Капитуляции Республик Донбасса не будет. И потому у Киева нет другого выбора, как смириться с этим и начать выполнять свои обязанности из Комплекса мер для мирного разрешения конфликта. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

— Еще раз напоминаем результаты заседания украинской стороне: без политического урегулирования нет движения к миру, пора попрощаться с мечтами о силовом решении конфликта путем нашей капитуляции, разоружения и сдачи Донбасса на милость Украины. Вместо этих иллюзий стоит начать выполнять мирные соглашения в чётко закреплённом Комплексом мер порядке, — заявила Никонорова.

Добавим, что эти слова были сказаны в ответ на более раннее заявление представителя украинской делегации в Контактной группе, первого президента Украины Леонида Кравчука. Журналистам интернет-издания «Настоящее время» он громко высказался по поводу того, что местные жители должны «сдать ружья».

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