Очередной украинский фейк о Красном Кресте развенчали в МИД ДНР

По словам Никоноровой, за подобными вбросами стоят украинские власти. Фото: пресс-служба МИД ДНР

Распространяемое в интернете «распоряжение Главы ДНР» о распределения средств Международного комитета Красного Креста (МККК) между шахтерами, госслужащими и силовиками не соответствует действительности.

- В сети появился фейковое распоряжение Главы ДНР о том, что власти Республики якобы решили выделять финансовые средства, полученные от Международного Комитета Красного Креста, государственным и военным служащим, – заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова. — Уже дошло до того, что очерняется имидж и репутация одной из самых крупных и уважаемых во всем мире гуманитарных организаций.

Видимо, Украине не дает покоя, что в последние месяцы взаимодействие между Донецком и Красным Крестом значительно укрепилось.

- Киеву крайне претит тот факт, что МККК, будучи на самом деле нейтральной гуманитарной организацией, помогает жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения в равной степени, без каких-либо преференций и дискриминации, — отмечается в заявлении.

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