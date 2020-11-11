Украина устроила провокацию на линии разграничения в Донбассе

В ЛНР планируется открытие новых пунктов пропуска на линии разграничения (архив) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Утром, 11 ноября, украинская сторона в одностороннем порядке начала пропуск граждан через контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения в районах Золотого и Счастья.

Представитель Луганской Народной Республики в Трехсторонней Контактной группе (ТКГ) Ольга Кобцева заявила, что Украина опять не выполняет взятые на себя обязательства.

- Сегодня мы наблюдали с утра опять движение людей со стороны Украины, - говорит Кобцева. - На «Счастье» был пропущен в нашу сторону мужчина на велосипеде, на «Золотом» мужчина был пропущен на автомобиле ВАЗ. Граждане были остановлены и отправлены обратно.

Такие действия Киева, по словам представителя ЛНР в ТКГ, показывают, что договоренность с ними трудно достижима.

- В лице официального представителя Украины вчера было сделано как устное, так и письменное заявление, что таких шагов не будет, по факту мы наблюдаем совершенно обратное, - отметила Ольга Кобцева.

Отметим, что 11 ноября проходит заседание Контактной группы. Обсуждается по открытию пунктов пропуска.

- Со стороны Республики сделаны абсолютно все шаги: полностью выстроена инфраструктура, есть возможность для пропуска, что оговорено в дорожной карте, на пропуске «Луганск-Счастье» - это автомобильный пункт пропуска с возможностью пропуска грузовых машин гуманитарных миссий, на «Золотом» пропуск гражданского населения на легковом транспорте и пеший с провозом гражданского населения на автобусе в «серой зоне», - сказала Кобцева, отметив, что если удастся договорится с представителями Киева, то КПВВ откроются в ближайшее время.

Напомним, что вчера Киев открыл пункты пропуска в одностороннем порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Аптечное жертвоприношение»: Как во время пандемии не потратить все деньги на лекарства и не паниковать

Донецкий психотерапевт дал дельные советы (подробности)