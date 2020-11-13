Курсирование трамваев по старейшему маршруту Донецка приостановится на день

Первый трамвайный маршрут является старейшим в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Курсирование трамваем первого маршрута будет приостановлено с вечера 14 ноября до утра 15 ноября из-за ремонта путей. Об этом предупредили в администрации столицы Республики.

— С 20:00 14 ноября до 8:00 15 ноября будет приостановлено движение трамваев по маршруту общего пользования № 1 «ДМЗ – Ж/Д вокзал» в связи с проведением сотрудниками коммунального предприятия администрации города Донецка «Донэлектроавтотранс» работ по ремонту трамвайного пути, — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что ремонтные работы будут проводиться на участке от проспекта Мира до проспекта Титова. Так что жителям и гостям города нужно будет учитывать это при планировании своих поездок.

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Дорога будет закрыта до 15 ноября в связи с проведением ремонтных работ. (подробнее)