В Луганске продлили срок перекрытия автомобильного движения по путепроводу

Проезд ограничен из-за проведения ремонтных работ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций продлила срок перекрытия автомобильного движения по путепроводу на улице Объездная дорога в Луганске.

В столичной администрации пояснили, что такое решение было принято из-за проведения ремонтных работ. Так что до 15 ноября включительно проезд будет закрыт.

— Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в ходе очередного заседания приняла решение о продлении срока временного перекрытия проезда по путепроводу в районе лесоторгового склада с 13 по 15 ноября включительно, — говорится в сообщении.

Напомним, что путепровод закрыли еще 2 ноября. Жителям предложили альтернативную схему движения некоторых автобусных, а также международных и междугородних автобусов. Из-за продления ограничения на проезд этот путь решили не менять.

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