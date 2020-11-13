Артисты «Донбасс Оперы» покажут на сцене новую версию комедии «Фальстаф»

«Донбасс Опера» обещает динамичное развитие сюжета, исполнение на оригинальном итальянском языке и яркие сольные, хоровые и оркестровые партии. Фото: официальный сайт ДНР

14 и 15 ноября в «Донбасс Опере» состоится премьерный показ комической оперы «Любовные похождения сэра Джона Фальстафа» Джузеппе Верди. Постановкой спектакля занимался российский режиссер, дипломант Национального театрального фестиваля «Золотая маска» Александр Лебедев.

— Надо сказать, что «Фальстаф» — наисложнейшая опера мирового репертуара. Комическая опера, которую написал Верди – это еще и психологическое произведение. Та же партия Фальстафа насыщена глубокими шекспировскими монологами из разных пьес. Это не просто «Виндзорские проказницы», а очень сложное либретто, собранное из трех пьес Шекспира. Оно пронизано глубоким философским пафосом, размышлениями о ценностях жизни. Собственно, эти размышления и есть наш спектакль. Мне очень хотелось подчеркнуть конфликт великой личности, которая опошлилась, столкнув главного героя с новым временем буржуазных ценностей. И в этой эпохе он ничтожен, смешон и осмеян. Но, тем не менее, он остается велик, — рассказал Лебедев.

Стоит также отметить, что «Фальстаф» уже показывали на донецкой сцене. Но в этот раз постановка приобрела другой характер. Новые костюмы, декорации, мизансцены, а события сюжета происходят в наше время.

При этом сюжет остался практически неизменным. Вместо рыцаря главным героем выступит оперный певец. Но он все равно остается комичным персонажем, которого дорога любовных интриг приводит к совершенно неожиданному повороту.

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