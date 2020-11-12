В Донецке выпустят марку к дню рождения Брежнева

Брежнев признан лучшим правителем России в XX веке. Фото: ru.wikiquote.org

Государственное предприятие «Почта Донбасса» посвятит художественный конверт и марку Леониду Брежневу – советскому политическому деятелю, ставшему олицетворением целой эпохи в истории СССР.

- Мы начали работу над маркой, которая завершит серию «Великие люди», посвященную советским вождям. Малый лист, конверт и штемпель первого дня приурочим ко дню рождения Леонида Ильича Брежнева — 19 декабря, – сообщили в пресс-службе госпредприятия.

Малый лист будет включать восемь марок с портретом Брежнева на фоне красного знамени, а также шесть купонов, которые украсят репродукции картин советских художников.На купонах будут изображены знаковые события из жизни советского лидера. Подробная информация не разглашается.

Конверт и марка будут выпущены лимитированным тиражом. Цена марки и конверта – 39 и 12 рублей соответственно.

Первой в серии «Великие люди» была выпущена марка, посвященная революционеру и политическому деятелю Иосифу Сталину.

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