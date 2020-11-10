Подсчет «Комсомолки»: носят ли жители Донецка маски

В продуктовых магазинах все зависит от продавца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы решили проверить, носят ли жители столицы защитные маски. Для этого отправились в аптеки, продуктовые магазины, торговые центры и в общественный транспорт. За выборку взяли по сто человек в каждом месте. И вот что получили.

В аптеках все строго

Больше всего данное требование соблюдают в аптеках. Из ста человек только один зашёл без маски. Перед тем, как подойти к окошку и сделать заказ, мужчина достал ее из кармана и надел на лицо.

Фармацевт все равно сделала замечание.

- Маску надевайте перед входом! Вы же не только себя риску подвергаете, но и нас, - обратилась она к мужчине.

Кстати, такого ажиотажа на лекарства, который был в начале сентября, сейчас нет. Тогда жители вмиг раскупили антибиотики «про запас». Сейчас найти нужный медикамент менее проблематично, правда, некоторые все же говорят, что побегать в поисках иногда приходится.

На входе одной из аптек в центре Донецка надпись: «У нас вы можете заказать экспресс-тест на коронавирус». Многие жители без назначения врачей решают сдавать тесты на заболевание. Идут делать рентген «на всякий случай». Из-за этого образуется большая очередь. Люди, которым действительно необходимы снимки, вынуждены ее отстоять.

Итог - 99 процентов в маске.

За нарушение масочного режима - грозит штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители подают пример

В общественном транспорте ситуация с ношением масок схожа, но показатель немного ниже. Из 100 человек защита на лице была у 89. Остальные 11 человек ехали без масок либо же предпочли, что на шее она куда лучше выполняет свою функцию.

Вызывает недоумение и то, что не все водители соблюдают требования. Да, дышать в маске не так уж и легко. Но почему фармацевты в аптеке правила соблюдают, а водители - по желанию?

- Езжу в автобусах каждый день. Когда направляюсь на работу, сменяю два маршрута в одну сторону и два обратно. За месяц заметила следующее. Если водитель в маске - все, кто заходит, также ее надевают. Если же он пренебрегает требованиями, то и часть пассажиров следуют за ним. Вопрос: почему из-за безответственности одного человека подвергаются риску другие люди?

Общественный транспорт - одно из тех мест, где труднее всего соблюдать социальную дистанцию. Особенно в час пик, когда те, кто возвращается с работы, пытаются уместиться в уже забитый автобус. С одной стороны, что еще делать людям, если другого автобуса может и не быть? С другой, стоять вплотную друг к другу - дело рискованное.

Итог - 89 процентов в маске.

В магазинах все зависит от продавца

«Без масок не входить!» - висит объявление на одном из магазинов в центре столицы. «Одумайся! Надень маску!» - написано на входе в другой. Как только не призывают посетителей соблюдать требования.

В продуктовых магазинах все зависит от продавца. Если он не хочет быть оштрафован - будет отказывать посетителям в обслуживании, когда те заходят без масок.

- Работаю продавцом уже несколько лет. За это время успела познакомиться со многими посетителями, в основном заходят постоянные, - рассказывает реализатор продуктового Светлана. - Первое время меня удивляло, что чаще всего нарушают правила люди преклонного возраста. Вот идут без масок, и все! Им тогда вообще из дома, помимо магазина и аптеки, никуда ходить нельзя было. Так вот и проводили здесь по полчаса. Больше хотели поговорить. Придёт одна старушка за луковицей и двумя картошинами и начинает рассказывать, как по телевизору сказали, что маски - вред. Когда перестала обслуживать без масок - тут же нашли старые запасы. У многих маски остались со времен прошлых эпидемий.

- Сейчас ситуация такая же? - спрашиваем у Светланы.

- Теперь посетители стали более ответственными. В масках практически все. Пожилые и вовсе по две маски надевают, чтобы наверняка обезопасить себя. Коронавируса действительно стали бояться. Весной ведь в него не настолько верили. Сейчас у многих уже родственники и знакомые переболели. Кто-то даже умер. Скептиков стало меньше. В основном без масок заходит молодежь. Говорят, мол, это для больных. Немного повозмущавшись, все равно надевают.

Итог - 90 процентов в маске.

Большинство жителей - маски надевают Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В торговых центрах свободы больше

В Республике немало торговых центров. Есть и крупные по площади объекты, в которых расположены магазины, аптеки, кафе и рестораны. При входе в такие центры жителям напоминают о необходимости надеть маски. Однако спустя несколько метров некоторые их снимают.

Из ста человек 82 были в масках. Считали в двух торговых центрах.

- Не могу же я находиться в ней вечно! - ответила нам девушка лет двадцати пяти. - Глоток воздуха хочется сделать. Да и площадь тут такая, что социальная дистанция в несколько раз больше рекомендованной.

С этим не поспоришь. Толпы людей в бесконечных потоках - здесь редкость. Люди на безопасном расстоянии друг от друга. К тому же, при входе в магазины, кафе и другие объекты, которые размещаются в торговом центре, посетители тут же надевают маску.

Итог - 82 процента в маске.

P.S. Цифры говорят о том, что большинство жителей все же соблюдают требования. Хочется выразить таким людям слова благодарности за сознательность. Особенно - предпринимателям, продавцам, фармацевтам, официантам и водителям, которые не только сами носят маски, но и призывают надевать их менее сознательных граждан, а такие все же встречаются.

За нарушение масочного режима - грозит штраф Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Только в цифрах

Нарушителям грозит штраф

В октябре Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических мер

За невыполнение противоэпидемических мер во время действия режима повышенной готовности предусмотрена ответственность.

Какие штрафы за нарушение масочного режима?

- гражданам грозит штраф от 100 до 500 рублей (при повторном выявлении - от 1000 до 3000 рублей)

- должностным лицам и физическим лицам предпринимателям - от 1000 до 5000 рублей (при повторности - от 5000 до 10000 рублей)

- если указанные действия (бездействие) повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или его смерть - от 30000 до 50000 рублей

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей, смерть либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей предусмотрена уголовная ответственность.

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