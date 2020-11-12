В ДНР умер депутат I и II созыва Народного Совета Дмитрий Перепелкин

Ему был всего 51 год. Фото: архив Дмитрия Перепелкина

Сегодняшний день умер депутат I и II созыва Народного Совета, активный участник событий 2014 года Дмитрий Николаевич Перепелкин.

Он принимал участие в разработке законов «О внутренних войсках МВД», «О противодействии терроризму», «О госгранице ДНР» и других.

- От всего парламента и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича. Он был с Республикой в самое непростое время, обеспечивал эффективную защиту ее рубежей от врага. На выборах 2014 года люди доверили ему представлять интересы народа в парламенте, где за шесть лет работы он инициировал множество законопроектов в области обеспечения безопасности и обороны нашего государства. Он сделал немало для страны, и его безвременный уход стал шоком для всех нас, - сказал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.

Он пообещал, что депутаты рассмотрят законопроект, внесенный в Народный Совет Перепёлкиным 10 ноября.

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