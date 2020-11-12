В ДНР за сутки умерли 22 человека с диагнозом COVID-19

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 1391 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сто шестьдесят шесть новых случаев коронавирусной инфекции диагностировано в ДНР за минувшие сутки.

- За 11 ноября проведено 679 исследований, из них выявлено 146 случаев заболевания (21,5%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, – сообщило министерство здравоохранения.

Уточняется, что в указанный период выздоровели 96 пациентов, умерли – 22 человека с коронавирусом. Среди них – мужчины в возрасте от 40 до 94 лет и женщины в возрасте от 59 до 81 лет.

Тем временем, в ЛНР зарегистрировали 1669 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике. За сутки два летальных случая.

Всего с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 118 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Напоминаем, в ЛНР продолжается очно-заочное обучение у школьников. На очное обучение переведены начальная школа и выпускные классы, остальные ученики занимаются в дистанционном режиме.

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