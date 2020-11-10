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Политика

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила об уголовном преследовании бывших пленных на Украине

Киев не предоставил данных по процессуальной очистке ранее освобожденных
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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ДНР делает все для освобождения из плена своих жителей

ДНР делает все для освобождения из плена своих жителей

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 10 ноября, на видеоконференции гуманитарной подгруппы Киев так и не предоставил данных о выполнении своих обязательств по процессуальной очистке ранее освобожденных. Об этом заявила представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- На переговорах была рассмотрена тема процессуальной очистки лиц, перемещенных на территорию ДНР во время обменов 2019 - 2020 годов. К сожалению, прогресса добиться не удалось. Украина по-прежнему не предоставляет нам информацию, которая бы свидетельствовала о том, что с их стороны ведется необходимая работа, - отметила Дарья Васильевна.

Из общего числа граждан, перемещенных в Республику во время обозначенных обменов, на сегодня процессуально очищен лишь один. В отношении остальных фактически продолжается уголовное преследование. ДНР же со своей стороны выполнила все обязательства.

Напомним, что крайний обмен между Украиной и республиками Донбасса состоялся в апреле этого года. Тогда Донецк передал Киеву девять человек, получил - десять.

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