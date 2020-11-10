Провокация Украины в Донбассе: Киев открыл пункты пропуска в одностороннем порядке

Украинская сторона вразрез с дорожной картой отказывается пропускать автомобили. Фото: Погранслужба Украины

10 ноября в подконтрольном Киеву Донбассе открылись новые КПП «Золотое» и «Счастье». Но люди так и не пересекли линию соприкосновения. ЛНР, как предупреждала, со своей стороны не открыла пункты пропуска. И не только из-за эпидемии ковида в незалежной (больше 10 тысяч новых случаев ежесуточно).

- Киев не согласовал с нами дату, - заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева. – К тому же это идет вразрез с дорожной картой. Мы в Минске договаривались, что КПП «Золотое» и «Счастье» будут автомобильными.

Иначе людям придется идти пешком 3 километра. По пути - ни туалетов, ни мест, чтобы присесть и спрятаться от дождя.

Кстати, между Украиной и ЛНР уже есть пеший пункт пропуска «Станица Луганская», единственный на линии разграничения.

В ДНР тоже не возобновили работу все КПП. В межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза COVID-19 сообщают, что жителей по-прежнему пропускают через КПП «Еленовка» дважды в неделю. Для въезда необходимо получить разрешение в оперштабе по ковиду, а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

За неделю КПП под Донецком пересекает около 200 человек.

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