В Донбассе у КПП «Счастье» прогремел взрыв. Фото: Погранслужба Украины

Народная милиция ЛНР зафиксировала взрыв в районе контрольно-пропускного пункта «Счастье». Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Утром нашими наблюдателями зафиксировано происшествие в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ недалеко от пункта пропуска «Счастье». По предварительным данным, во время разминирования местности украинскими боевиками произошел подрыв. Количество жертв среди украинских боевиков уточняется, - рассказал он.

Официальный представитель оборонного ведомства напомнил, что киевское руководство осознанно сменило переговорную позицию и отказалось оборудовать КПП «Счастье» для проезда автомобилей. Сегодня украинская сторона пошла на провокацию и в одностороннем порядке открыла КПП «Золотое», не согласовав этот вопрос с руководством Республики.

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