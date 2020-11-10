Украинские националисты предлагают захватить Донбасс по примеру Азербайджана

Дончане свой выбор отстаивают уже шесть лет Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Воодушевленный примером Азербайджана, который в ходе непродолжительной войны получил контроль над несколькими районами Нагорного Карабаха, лидер украинской неонацистской группировки «Национальный корпус» (организация запрещена в РФ) Андрей Билецкий призвал к решительным действиям в вопросе возвращения в состав Украины территорий Крыма и Донбасса.

- Азербайджан взял ключевой город Нагорного Карабаха — Шушу, вернул под свой контроль Лачинский коридор. В конце концов азербайджанцы сбивают на территории Армении российский боевой вертолет. И ничего! Никакой грозной реакции из Кремля. Тишина, — заявил Билецкий.

По его мнению, этот урок, который Киеву преподал Баку, должен стать показательным для руководства страны. Тот факт, что Азербайджан развязал войну с Арменией, которая является союзником России по ряду организаций, есть свидетельство того, что нужно военным путем устанавливать контроль над территориями, которые Украина считает своими.

Ранее военкор Юрий Котенок сделал заявление о возможном наступлении Украины на территории Республик еще до конца этого года. Об этом говорят и участившиеся провокации со стороны Украины: работа снайперов, использование беспилотников и прочее.

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