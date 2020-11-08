Боевики ВСУ с тяжелой формой течения коронавируса вынуждены оставаться в Донбассе

Эпидемиологическая обстановка в ОТГ «Север» остается напряженной. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

Эпидемиологическая обстановка в соединениях ВСУ в группировке «Север» остается тяжелой. 44 офицера заражены коронавирусом, 18 из них имеют тяжелую форму течения болезни. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

— В связи с масштабными поступлениями больных военнослужащих, мест в изоляторах не хватает. Командованием ОТГ «Север» принято решение на перевозку больных боевиков 24 бригады специальными вагонами в Львовскую область для продолжения лечения, — говорится в сообщении.

Однако, как сообщает источник оборонного ведомства ЛНР, транспортировка тяжело больных невозможна. Их хотели отправить во Львовскую область в специальных вагонах. Но на борт не получится погрузить аппараты искусственной вентиляции легких, поскольку их нет.

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