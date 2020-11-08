«Зашумел» север Горловки: Боевики ВСУ обстреляли северную окраину города

На западе и севере Горловки слышны взрывы Фото: Александр КОЦ

Боевики Вооруженных сил Украины не обстреливали населенные пункты Республики со вчерашнего дня. Но сегодня они открыли огонь по северным окрестностям Горловки. Об этом в социальных сетях сообщил мэр городской администрации Иван Приходько.

— Единичный прилёт. По звуку в районе КПВВ или Майорского рынка. Очень громкий, слышал центр. Будьте осторожны, — говорится в сообщении мэра Горловки.

Кроме того, в районе поселка шахты Гагарина были слышны два разрыва боеприпасов. Но это произошло за пределами жилой зоны.

Оперативная группа Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня эту информацию пока не подтвердила. Специалисты выехали на место обстрелов для уточнения информации о случившемся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На передовой тихо: Армия Киева не открывала огонь по территории ДНР за прошедшие сутки

Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК (подробнее)