Он защищал Донбасс от фашистов в 1943: донецкие поисковики передали награды родным бойца во Владивостоке

Награда из Донбасса доставлена во Владивосток. Фото: архив Александра Мальцева

Донецкие поисковики передали награду погибшего в июле 1943 года в боях за Донбасс гвардии лейтенанта Николая Крыпаева на хранение его родственникам во Владивосток. Эту почетную миссию осуществил Александр Мальцев - один из самых опытных поисковиков Донбасса.

Награду передали родным. Фото: архив Александра Мальцева

Фронтовая награда, орден Красной Звезды, была обнаружена поисковиками в ходе Международной вахты памяти, проходившей в сентябре 2019 года в районе села Григоровка в Амвросиевском районе.

- Сначала мы нашли фрагмент ордена. Стало понятно, что где-то там же остальные части. Позже мы обнаружили весь орден № 155693. Останки мы не обнаружили, но теперь знаем, где их надо искать уже в следующем сезоне. Через депутата Госдумы Ильдара Бикбаева, с которым мы знакомы много лет, как с основателем поискового движения России в Башкортостане, мы сделали запрос в Минобороны о том, кто был награжден этим орденом. Выяснилось, что жена бойца жила на улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке. Так мы вышли на родственников во Владивостоке. А благодаря участию в этой истории двух депутатов Госдумы – Виктора Пинского и Ильдара Бикбаева, нам всем удалось здесь сегодня собраться, - сказал Александр Мальцев.

Гвардии лейтенант Николай Кырпаев из Владивостока, 1910 г.р., на момент гибели 26 июля 1943 года служил в 250-м гвардейском стелковом полку 86-й гвардейской стрелковой дивизии. Орденом Красной Звезды он был награжден за бой 26 декабря 1942 года в районе населенного пункта Чиково Сталинградской области.

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