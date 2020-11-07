Украина требует прекратить выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Свой выбор дончане сделали уже давно Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Украина выразила «решительный протест» действиям России по признанию документов, выданных на территории ЛНР и ДНР и потребовала от Москвы прекратить легализацию документов Донбасса и выдачу российских паспортов жителям республик. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины вечером, 6 ноября.

Напомним, в указ президента РФ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков, транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» вчера были внесены поправки, согласно которым, в России признаются документы, выданные на территории ЛДНР, независимо от гражданства их владельца. Ранее положение указа о «гражданах Украины и лиц без гражданства» обязывало жителей ЛДНР предъявлять документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства. В новой редакции этого ограничения нет.

- В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые средства давления, в т. ч. санкционного, — отмечается в заявлении МИД Украины.

Накануне, 5 ноября внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Сам указ был подписан Владимиром Путиным 18 февраля 2017 года в ответ на блокаду жителей Республик Украиной.

Тем временем, в ЛДНР российское гражданство получили уже 360 тысяч человек и процесс этот продолжается.

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