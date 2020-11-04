В Луганске отметили День народного единства автопробегом по центральной улице столицы

День народного единства отмечали в городах и районах ЛНР. Фото: пресс-служба общественной организации «Мир Луганщине»

В Луганске отметили День народного единства. Жители города провели автопробег. Колонна автомобилей с флагами ЛНР и российскими триколорами проехала по центральным улицам столицы.

— Несмотря на то, что наши граждане, являются представителями разной веры и национальности, этот день напоминает нам, что мы едины, а когда мы едины – мы сильны. Уверен, что этот праздник вдохновляет и делает сегодняшний день для жителей ЛНР еще лучше, — отметил депутат Народного Совета ЛНР Денис Колесников.

Напомним, что в ЛНР День народного единства является государственным праздником. По обычному сценарию в центре Луганска должны были состояться торжественные массовые мероприятия, как это было несколько лет подряд. Но из-за ограничительных мер, введенных по причине угрозы распространения коронавируса, было решено ограничиться только автопробегом.

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