Девушки из ДНР будут представлять Республику на конкурсе красоты «Miss European Beauty – 2020»

Девушки уверены смогут покорить российскую арену конкурсов красоты. Фото: архив общественной организации «Молодая Республика»

Красавицы из Донецкой Народной Республики будут участвовать в европейском конкурсе красоты «Miss European Beauty – 2020». Изначально они должны были представлять Республику в Швеции, но из-за эпидемиологической обстановки в странах конкурс пришлось перенести в столицу России. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— Победительницы «Красы Донбасса» отправились на конкурс красоты «Miss European Beauty - 2020». Международную арену будут покорять: «Краса Донбасса - 2020» Дарья Заднепрянная, «Юная Краса Донбасса - 2020», «Юная мисс Россия - 2020» Амина Синицкая и финалистка «Красы Донбасса» Ванесса Фролова. С 4 по 8 ноября девушек ждут конкурсы красоты и таланта, а также показы известных российских дизайнеров, — говорится в сообщении.

Конкурс «Miss European Beauty - 2020» будет проходить в Москве в рамках Фестиваля «World Russian Beauty - 2020». Все участницы получат призы и подарки от спонсоров.

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