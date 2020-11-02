ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР

Огонь по Доломитному ВСУ открыли вечером. Фото: штаб ООС
Вечером, 2 ноября, вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Доломитное, что под Горловкой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Обстрел был зафиксирован наблюдателями СЦКК в 20.15, - говорится в сообщении.
В СЦКК рассказали, что киевские силовики стреляли со стороны населенного пункта Новолуганское.
- Украинские войска выпустили два боеприпаса из подствольного гранатомета, - сказали в ведомстве.
Напомним, что днем украинская армия обстреляла из гранатометов Новоласпу, что на юге ДНР.
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