ВСУ обстреляли Доломитное в ДНР

Огонь по Доломитному ВСУ открыли вечером. Фото: штаб ООС

Вечером, 2 ноября, вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Доломитное, что под Горловкой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрел был зафиксирован наблюдателями СЦКК в 20.15, - говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что киевские силовики стреляли со стороны населенного пункта Новолуганское.

- Украинские войска выпустили два боеприпаса из подствольного гранатомета, - сказали в ведомстве.

Напомним, что днем украинская армия обстреляла из гранатометов Новоласпу, что на юге ДНР.

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