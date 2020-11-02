В МГБ ДНР рассказали о новых попытках СБУ завербовать жителей Республики

Сотрудники МГБ ДНР сорвали планы СБУ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики рассказали об очередной попытке службы безопасности Украины завербовать жителей ДНР.

В МГБ Республики обратился мужчина Василий Татаров, который рассказал, что вместе с семьей ездил в Киев для оформления загранпаспорта. Но получил отказ. Во время возвращения в ДНР, на КПВВ, сотрудники СБУ пытались его завербовать.

Татаров тогда отказался. В дальнейшем все действия он координировал с сотрудниками органов госбезопасности Республики.

- При очередном прохождении контрольно-пропускного пункта Татаров подвергся психологическому давлению и шантажу - его отец военнослужащий ДНР, - рассказывают в мингосбезопасности. - Сотрудники украинской спецслужбы заставили его провезти на территорию Республики коробку якобы с фотоаппаратом

При пересечении КПВВ «Александровка» Татаров передал сотрудникам МГБ ДНР указанную коробку. В дальнейшем при исследовании переданного предмета установлено, что в коробке находилось взрывное устройство.

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