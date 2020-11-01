В Донбассе жители вышли на митинги против произвола ВСУ

Жители Счастья и Золотого в связи с приездом главнокомандующего вооруженными силами Украины генерала Руслана Хомчака вышли на митинги протеста против произвола киевских силовиков в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По данным нашей разведки, на фоне прибытия Хомчака для проверки состояния КПП в районы Золотого и Счастья отмечена установка дополнительных блокпостов с представителями национальной гвардии и СБУ. Мирным жителям было рекомендовано не покидать свои дома. Несмотря на это, узнав о прибытии Хомчака, местные жители вышли на улицы с транспарантами и агитационными материалами, выражающими недовольство произволом боевиков вооруженных формирований Украины, - рассказал он.

Осадчий добавил, что для пресечения митингов национальная гвардия и СБУ осуществляют задержания граждан, у которых изымаются средства видеофиксации и связи, в указанные районы заблокирован доступ СМИ.

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