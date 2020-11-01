«Придет зима - они утонут в грязи и в снегу»: В донецкий приют с весны подкинули полсотни щенков

Юлия Небаба: «131 собака в приюте - выросшие щенки». Фото: ВКонтакте

С весны по сегодня в приют «Пиф» подкинули около 50 щенков. Об этом в соцсетях сообщила его администратор Юлия Небаба.

- Сегодня в приюте 131 собака - выросшие щенки, которых не удалось пристроить. Это собаки, которые за всю свою жизнь не видели ничего, кроме вольера и миски каши в день. Кому-то два года, кому-то уже больше 10, - рассказывает Юлия. - Между взрослой собакой и малышами почти все берут малышей. 10 щенков сейчас живут на выгульной площадке. Им от 3 до 6 месяцев. Придет зима - они утонут в грязи и в снегу.

Люди не хотят стерилизовать своих собак, раскидывая щенков по приютам и улицам.

- Выросшие щенки оседают в приютах, мест принимать новых собак нет. И денег на строительство новых вольеров тоже нет, - говорит администратор «Пифа». - Как докричаться? Как объяснить важность стерилизации? Я не знаю. Как объяснить людям, что щенки от домашней собаки - ответственность владельцев собаки.

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