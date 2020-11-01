Количество обращений, поступивших в колл-центр ЦРБ, выросло в три раза Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С января по сентябрь 2020 года в колл-центр Центрального Республиканского Банка поступило около 2,5 миллиона обращений, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Обращаясь в колл-центр банка, клиент может рассчитывать не только на помощь его операторов, но, если того требует вопрос, и других специалистов банка. Для решения нестандартных ситуаций колл-центром привлекаются специалисты из соответствующих профильных подразделений, например, юридической службы, департамента координации работы отделений, процессингового центра, - сообщила начальник колл-центра ЦРБ Елизавета Голоднова

Операторы колл-центра Центрального Республиканского Банка консультируют, дают рекомендации и разъяснения ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефонам: (062)206-78-70, (071)099-50-29, (066)925-39-64, (062)206-68-62, (071)099-50-39.

С колл-центром также можно связаться по электронной почте: call-center@crb-dnr.ru.

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