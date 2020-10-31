Погода в Донецке на день: 1 ноября весь с самого утра будет облачно, а вечером пойдет дождь

За последние 130 лет 1 ноября максимально температура поднималась 16 градусов тепла, а опускалась до минус 8 градусов Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Погода в Донецке в первый день последнего осеннего месяца начнется с пасмурного неба, а уже вечером начнется дождь, который не будет утихать до самой ночи.

С 21.00 31 октября до 21.00 1 ноября температура воздуха будет не сильно колебаться. Ночью столбик термометра будет показывать около 9 градусов тепла, а в середине дня поднимется до 12 градусов. Ветер несмотря на дождь умеренный. Скорость воздушных потоков будет составлять 3 – 9 метров в секунду. Ветер будет дуть в восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 1 ноября отмечается день памяти святого Садока, епископа Персидского. Издавна этот день считался проводным осени и встречей зимы. Наши предки предсказывали по нему погоду. Если 1 ноября холодно и пойдет снег, то весна будет поздняя и холодная. А если произойдет оттепель, то в следующем году весна будет теплой и ранней.

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