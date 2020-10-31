Боевикам ВСУ подпортило зрение некачественное канадское оборудование

К закупке бракованного оборудования могут быть замешены должностные лица из ВСУ. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Иностранные инструкторы и военнослужащие из учебных центров пострадали во время занятий, на которых применялись канадские лазерные системы распознавания оптики. Оборудование оказалось бракованным и сожгло сетчатки глаз военных. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— Поступила информация о начале проведения досудебного разбирательства по факту закупки у канадской компании 30 комплектов бракованных лазерных систем распознавания оптики «LAS1000», — говорится в сообщении. — Установлено, что закупленные системы были распределены в 169 и 199 учебные центры для проведения практических занятий и обучения военнослужащих ВФУ правилам их применения. После чего, у пяти канадских инструкторов и двадцати обучаемых, применявших данные системы отмечено поражение сетчатки глаз.

В ходе разбирательства уже выяснили, что за 30 комплектов оборудования было перечислено на счет компании «Ньюкон оптик» сумма в размере 554 тыс. долларов. Но это в два раза меньше рыночной стоимости. В связи с этим, рассматривается факт причастности должностных лиц оборонного ведомства Украины к совершению коррупционной сделки.

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