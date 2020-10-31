У комбрига одной из бригад ВСУ в Донбассе диагностировали коронавирус

В НМ ДНР сообщили, что эпидситуация в частях и подразделениях ВСУ остается сложной. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

У командира 35-й бригады ВСУ в Донбассе, военного преступника Николая Паласа диагностировали коронавирус. Однако COVID-19 выявили не только у комбрига. Известно, что из-за личного контакта с ним также заразились подчиненные. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— Эпидемиологическая обстановка в частях и подразделениях ВСУ. Три мобильные группы РЭБ из состава 305 батальона РЭБ ВФУ выведены из зоны операции объединенных сил. Отмечается, что личный состав групп был заражен коронавирусной инфекцией в результате личного контакта старшего с командиром 35 бригады Паласом, у которого был подтвержден диагноз COVID-19, — говорится в сообщении.

Кроме того, ранее также стало известно, что в казарме в районе Волновахи от коронавируса скончался командир роты мотопехотного батальона, старший лейтенант Рисованный. По данным разведки оборонного ведомства Республики, у него болезнь проходила в тяжелой форме с осложнением в виде пневмонии.

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