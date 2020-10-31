В Народной милиции рассказали о причине гибели двух боевиков ВСУ в Донбассе

В Народной милиции ДНР сообщили о небоевых потерях ВСУ. Фото: Пресс-служба штаба "ООС"

Сотрудники службы правопорядка в ходе проведенного разбирательства установили, что два боевика ВСУ в Донбассе погибли в ходе тушения пожара, спровоцированного взрывом ударного беспилотника. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

— Сотрудниками службы правопорядка в ходе проведенного разбирательства, установлено, что погибшие лейтенант Петрухин и старший матрос Исмайлов в ходе тушения пожара, спровоцированного взрывом ударного БЛА, подорвались на неустановленном взрывном устройстве, — говорится в сообщении.

Кроме того, еще одна небоевая потеря с украинской стороны произошла в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ. В казарме в районе населенного пункта Волноваха от болезни скончался командир роты мотопехотного батальона ВСУ старший лейтенант Рисованный. Известно, что у него был выявлен коронавирус, который сопровождался пневмонией.

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