Готовятся к войне: Новый член украинской делегации в переговорах по Донбассу заявил о намерениях Киева

Арестович заявил, что путь к окончанию войны в Донбассе – выполнение Минских соглашений и прокачка «плана Б». Фото: Министерство обороны Украины

В интервью украинскому изданию новый советник по информационной политике в украинской делегации Контактной группы по Донбассу Алексей Арестович заявил, что у Украины есть запасной план для решения конфликта.

— Путь к окончанию конфликта на Донбассе такой: мирным путем идем, к военному готовимся, — заявил Арестович.

Кроме того, журналисты припомнили Арестовичу его «черную пропаганду». Ее он вел против Донбасса во время своей блогерской карьеры. Позже признался, что лгал. Сейчас Арестович заявил, что давать слово не врать – «немного смешно».

В сети активно обсуждают назначение блогера советником. Люди отнеслись к этому с непониманием.

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