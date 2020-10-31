Представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего: Украине важно одно - обострение информационной войны

Делегация Украины в очередной раз заблокировала обсуждение действенного координационного механизма и дополнительных мер Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Внеочередная видеоконференция рабочей группы по вопросам безопасности продлилась чуть более двух часов, однако реальных результатов не дала. Об этом рассказал в своем заявлении полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

- В ходе заседания прояснились причины согласия украинской стороны на нашу повестку дня – для них было не принципиально, какие вопросы будет вынесены на повестку дня, им важно было обострение информационной войны, - заметил он.

Представители Украины не собирались согласовывать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня и конкретизацию координационного механизма. Для украинской делегации была важна только возможность пиара на этой теме, оправдания своих дальнейших провокаций.

- Украинцы не в состоянии были ответить ни на один наш конкретный вопрос. Ни по применению запрещённых Минском вооружений по территории ЛНР, ни по погибшему и раненным военнослужащим Народной милиции ЛНР, ни по концентрации средств вооружений вблизи линии разграничения, в том числе в населённых пунктах, что отмечено в отчётах СММ ОБСЕ, - добавил представитель ЛНР.

От вопросов дополнительных мер и координационного механизма украинская сторона откровенно уклонялась, уводя разговор в очередные претензии, откровенно оставляя без внимания все зафиксированные нами нарушения. В итоге делегация Украины в очередной раз заблокировала обсуждение действенного координационного механизма и дополнительных мер в новой редакции, предложенного представителями ЛНР после выхода Украины из договоренностей от 22 июля 2020 года.

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