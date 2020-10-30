В Донецке на время ремонта будет приостановлено движение трамвая №1

Трамвайному маршруту № 1 Донецка более 90 лет. Фото: Евгении Карпачевой

Движение трамваев по маршруту №1, соединяющему Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал, будет приостановлено сегодня вечером.

- С 20:00 30 октября до 8:00 31 октября будет приостановлено движение трамваев по маршруту общего пользования № 1 «ДМЗ – ж/д вокзал», в связи с проведением сотрудниками коммунального предприятия администрации города Донецка «Донэлектроавтотранс» работ по ремонту трамвайного пути на участке от проспекта Титова до проспекта Мира, — сказано в сообщении.

Ранее мы сообщали, что глава ДНР проверил, как устраняются проблемы отопления жилья. Он подчеркнул необходимость подготовки к зиме учреждений образования, в частности, школ. Ведь каникулы заканчиваются, и 2 ноября дети уже пойдут в школу.

В целом по Республике из 1 116 котельных не подключены 140. 118 из них находятся в структуре государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго».

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