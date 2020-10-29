Командующий украинскими войсками в Донбассе запретил проезд жителей через два новых КПП в Золотом и Счастье

На новых пунктах пропуска в Донбассе в лучшем случае лишь торжественно ленточку перережут. Фото: ЛИЦ

Командующий операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал Владимир Кравченко своим решением фактически перечеркнул договоренности Контактной группы о пересечении жителями с 10 ноября двух новых КПП в Донбассе.

28 октября командующий ООС своим приказом продлил до 15 ноября временное прекращение пропуска жителей через КПВВ «Станица Луганская». По причине «критического» распространения COVID-19 на территории ЛНР. Хотя на подконтрольной Киеву Луганщине ситуация еще хуже.

Но самая страшная крамола генерала в том, что на 10 ноября намечено торжественное открытие двух новых КПП на линии соприкосновения ЛНР и Украины. Возле Счастья и Золотого. Об этом торжественно объявили представители незалежной в Контактной группе одновременно с Кравченко – 28 октября. Но как минимум до 15 ноября люди не смогут проехать через эти пункты пропуска. Ведь решение командующего ООС распространяется на всех жителей ЛНР и Украины, которые хотят пересечь линию соприкосновения.

Так что не видать счастья жителям Луганщины, как и золота киевским чиновникам, которые растрезвонили на весь мир об этом событии. В лучшем случае, торжественно ленточку перережут.

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