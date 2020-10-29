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Политика

В «Ощадбанке» обхитрили жителей республик Донбасса, когда решили не блокировать до 1 января просроченные карты

Сотни тысяч дончан и луганчан не могут получить новые карты из-за «коронавирусных» ограничений
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сотни тысяч жителей республик Донбасса не могут сейчас поехать на Украину, чтобы получить новые карты

Сотни тысяч жителей республик Донбасса не могут сейчас поехать на Украину, чтобы получить новые карты

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Ощадбанк» все-таки продлил для жителей ДНР и ЛНР действие просроченных платежных карт - до 1 января 2021 года. Но в этом радостном для сотен тысяч дончан и луганчан решении есть немалая доля лукавства.

- Карты «Ощадбанка» для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мій рахунок» («Мой счет»), срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года, - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В банке напомнили, что перевыпуск карт и доставка их в отделения продолжается по графику.

- Если вы получили смс-сообщение от «Ощадбанка», то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 января 2021 года, – пояснили в «Ощадбанке».

Напомним, что ранее «Ощадбанк» ограничил действие просроченных карт до 1 ноября. Но из-за карантинных запретов сотни тысяч жителей республик Донбасса не могут сейчас поехать на Украину, чтобы получить новые.

Украинские правозащитники еще в сентябре обращались по этому поводу в «Ощадбанк» и Кабинет министров. Они указывали на очевидные нестыковки: на тот момент на Украине действовал карантин до 31 октября. Соответственно, была отсрочена и идентификация владельцев карт «Ощадбанка». Правительство установило правило: дата окончания карантина и + 60 дней. То есть идентификация была отложена до 31 декабря. Поэтому ограничение 1 ноябрем действия просроченных карт являлось очевидным самовольством банка.

До понедельника, 26 октября, в «Ощадбанке» и Кабмине хранили молчание. И вот банк снизошел до положительного решения. Сообщили о нем в пресс-службе. Никто из руководителей не соизволил прокомментировать позицию «Ощадбанка».

Зато в очередной раз попиарился вездесущий вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников. Он патетично заявил о своей «личной позиции»: все люди, которые заработали пенсию своим трудом и отчисляли пенсионные сбережения, где бы они не жили – должны получать эту пенсию. Но признался, что сейчас этого не происходит.

- Сегодня действительно есть ограничения. Но мы работаем с «Ощадбанком». Банк сделал сообщение, что действие накопительных карточек, даже если они просрочены, продолжается до 2021 года. Пенсионеры, которые не имеют возможности пересечь КПВВ из-за карантина и не могут получить новую карточку, могут не переживать, все их сбережения на этих карточках остаются, – сказал Резников.

Впрочем, он умолчал, что в решении «Ощадбанка» по поводу 1 января есть немалая доля лукавства. Уже в понедельник было очевидно, что украинское правительство продлит карантин. О решении объявили в среду, 28 октября. Карантин продлен до 31 декабря. А значит перенесен до начала марта срок идентификации в «Ощадбанке» жителей ДНР и ЛНР, которые получают украинские пенсии и пособия (правило +60 дней). Но «Ощадбанк» уже ограничил Новым годом дончан и луганчан. у которых просрочены карты.

Интересно, почему Резников со всем его министерством не добился от государственного банка обязательства следовать правилам, установленным Кабинетом министров?

Пенсионеры окажутся перед необходимостью в период карантина «пробираться» окольными путями на Украину, чтобы забрать новую карту. Ну, скажите, что это не форменное издевательство над стариками!

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