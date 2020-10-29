В «Ощадбанке» обхитрили жителей республик Донбасса, когда решили не блокировать до 1 января просроченные карты

Сотни тысяч жителей республик Донбасса не могут сейчас поехать на Украину, чтобы получить новые карты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Ощадбанк» все-таки продлил для жителей ДНР и ЛНР действие просроченных платежных карт - до 1 января 2021 года. Но в этом радостном для сотен тысяч дончан и луганчан решении есть немалая доля лукавства.

- Карты «Ощадбанка» для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мій рахунок» («Мой счет»), срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года, - говорится в сообщении пресс-службы банка.

В банке напомнили, что перевыпуск карт и доставка их в отделения продолжается по графику.

- Если вы получили смс-сообщение от «Ощадбанка», то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 января 2021 года, – пояснили в «Ощадбанке».

Напомним, что ранее «Ощадбанк» ограничил действие просроченных карт до 1 ноября. Но из-за карантинных запретов сотни тысяч жителей республик Донбасса не могут сейчас поехать на Украину, чтобы получить новые.

Украинские правозащитники еще в сентябре обращались по этому поводу в «Ощадбанк» и Кабинет министров. Они указывали на очевидные нестыковки: на тот момент на Украине действовал карантин до 31 октября. Соответственно, была отсрочена и идентификация владельцев карт «Ощадбанка». Правительство установило правило: дата окончания карантина и + 60 дней. То есть идентификация была отложена до 31 декабря. Поэтому ограничение 1 ноябрем действия просроченных карт являлось очевидным самовольством банка.

До понедельника, 26 октября, в «Ощадбанке» и Кабмине хранили молчание. И вот банк снизошел до положительного решения. Сообщили о нем в пресс-службе. Никто из руководителей не соизволил прокомментировать позицию «Ощадбанка».

Зато в очередной раз попиарился вездесущий вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников. Он патетично заявил о своей «личной позиции»: все люди, которые заработали пенсию своим трудом и отчисляли пенсионные сбережения, где бы они не жили – должны получать эту пенсию. Но признался, что сейчас этого не происходит.

- Сегодня действительно есть ограничения. Но мы работаем с «Ощадбанком». Банк сделал сообщение, что действие накопительных карточек, даже если они просрочены, продолжается до 2021 года. Пенсионеры, которые не имеют возможности пересечь КПВВ из-за карантина и не могут получить новую карточку, могут не переживать, все их сбережения на этих карточках остаются, – сказал Резников.

Впрочем, он умолчал, что в решении «Ощадбанка» по поводу 1 января есть немалая доля лукавства. Уже в понедельник было очевидно, что украинское правительство продлит карантин. О решении объявили в среду, 28 октября. Карантин продлен до 31 декабря. А значит перенесен до начала марта срок идентификации в «Ощадбанке» жителей ДНР и ЛНР, которые получают украинские пенсии и пособия (правило +60 дней). Но «Ощадбанк» уже ограничил Новым годом дончан и луганчан. у которых просрочены карты.

Интересно, почему Резников со всем его министерством не добился от государственного банка обязательства следовать правилам, установленным Кабинетом министров?

Пенсионеры окажутся перед необходимостью в период карантина «пробираться» окольными путями на Украину, чтобы забрать новую карту. Ну, скажите, что это не форменное издевательство над стариками!

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