Знал систему охраны: В Торезе бывший сотрудник службы безопасности супермаркета украл продукты и спиртное

Тяга к спиртному сгубила бывшего охранника супермаркета. Фото: МВД ДНР

Кражу продуктов и спиртного в одном из супермаркетов Тореза организовал его бывший сотрудник службы безопасности. Он хорошо знал систему охраны. Но тем не менее попался вместе со своим подельником. Об этом рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

- Сотрудники Торезского городского отдела полиции привлекли к ответственности 21-летнего местного жителя, который по предварительному сговору с приятелем пытался похитить из магазина продукты и алкоголь. Подельникам грозит до 5 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

В полицию обратился работник одного из супермаркетов города. Он сообщил, что некий молодой человек пытается покинуть торговый объект, не расплатившись за товар. Прибывшие полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался бывший сотрудник службы безопасности одного из магазинов сети данных супермаркетов. Мужчина знал, как осуществляется охрана объекта, и предложил товарищу совершить кражу. Уверял, что им удастся избежать ответственности.

Злоумышленники взяли нужный им товар и выбежали из торгового зала через турникет. Один скрылся, а вот бывший охранник был задержан работником магазина. Позже стражи порядка установили личность и задержали второго соучастника.

- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 29, п. «а» ч. 2 ст. 164 УК ДНР (покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору),- сообщила старший следователь СО Торезского ГО МВД ДНР Татьяна Ковалева. – Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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