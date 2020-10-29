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Общество

Денис Пушилин: Наших жителей интересует вопрос, когда во всех домах Республики появится тепло?

Глава ДНР проверил, как устраняются проблемы отопления жилья
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Денис Пушилин проверил, как идет исполнение поручений, данных 15 октября. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Пушилин проверил, как идет исполнение поручений, данных 15 октября. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 29 октября, Глава ДНР Денис Пушилин провел очередное селекторное совещание с руководителями администраций городов и районов по вопросам отопления объектов социальной сферы и жилищного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

- Сегодня мы проверим исполнение поручений, данных 15 октября, узнаем, устранены ли проблемы, связанные с подготовкой к зиме. Прежде всего, наших жителей и меня лично интересует вопрос: когда во всех домах Республики появится тепло? Отопительный сезон начался 20 октября, прошло практически десять дней, но далеко не везде батареи горячие. Почему? Что сделано для разрешения ситуации? - спросил руководитель Республики.

Он отметил, что на совещании нужно подробнее остановиться на подготовке к зиме учреждений образования, в частности, школ. Ведь каникулы заканчиваются, и 2 ноября дети уже пойдут в школу.

А в целом по Республике из 1 116 котельных не подключены 140. 118 из них находятся в структуре государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго».

- Из 961 котельной, подлежащей запуску, запустилось 843 котельных, - объяснил ситуацию генеральный директор «Донбасстеплоэнерго» Алексей Цюпка. - 118 котельных не запущены по заявкам потребителей - на основании писем о переносе запуска на более поздний срок. Но все котельные готовы к запуску.

- В понедельник, 2 ноября, дети идут в школу. Вам поручение: завтра, 30 октября, запустить все котельные, которые отапливают школы. Чтобы мы еще раз проверили, и у вас была возможность для устранения, если возникнут какие-то аварийные ситуации. Чтобы наши дети в понедельник пошли в теплые учреждения, - подчеркнул Денис Пушилин.

Потом Глава ДНР перешел к проблемным вопросам городов и районов, которые обсуждались на совещании 15 октября.

- Прошу глав также отчитаться о подключении к теплу домов по конкретным адресам, которые были вам переданы администрацией Главы ДНР. Замечу, что у некоторых из вас, несмотря на заявления о стопроцентной готовности, выявлены проблемы. Этого не должно быть. Понимаю, что проблем много и какой-то период они еще будут сохраняться, потому что изношенность наших систем для всех понятна. Тем не менее, это не означает, что мы не должны решать эти вопросы, - отметил Денис Пушилин.

Подробнее о готовности к зиме городов и районов можно узнать на официальном сайте Главы ДНР.

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