69-летний житель Донбасса нанес своему товарищу более 500 ударов кухонным ножом

«Мяснику» светит до 15 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подконтрольном Украине Артемовске (в незалежной переименован в Бахмут) местный житель жестоко убил своего товарища, нанеся ему сотни ударов ножом. Теперь 69-летнему мужчине грозит до 15 лет заключения.

- 25 октября 69-летний житель Бахмута в своей квартире выпивал с 50-летним другом. Между ними возникла ссора - хозяин обвинил товарища в краже его вещей. Злоумышленник повалил друга на пол и нанес более 500 ударов кухонным ножом, из которых 35 – проникающие ранения в грудь, живот и голову, – рассказали в облпрокуратуре о подробностях случившегося.

После совершенного пожилой мужчина ушел отдыхать, а его более молодой товарищ скончался от полученных травм.

Суд арестовал неадекватного артемовца на время следствия. «Мяснику» светит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

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