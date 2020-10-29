В Министерстве здравоохранения ДНР рассказали, как будет проходить иммунизация жителей вакцинами от гриппа

В гумконвое из России привезли иммунобиологические препараты. Фото: mzdnr.ru

Медики в ближайшее время приступят к иммунизации населения вакцинами от гриппа, полученными по линии гуманитарной помощи из Российской Федерации. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- В составе гумконвоя из Российской Федерации была завезена вакцина от гриппа. Кампания по вакцинированию будет начала в ближайшее время, о чем будет сообщено дополнительно, – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты приступили к пересчету полученных лекарственных препаратов для оперативного распределения среди профильных учреждений здравоохранения.

- Для вакцинации от гриппа необходимо обратиться к своему семейному врачу или участковому терапевту по месту жительства. Специалист проконсультирует вас по вопросам противопоказаний, подготовки к вакцинации и выдаст направление, - рассказали в Минздраве.

Напомним, что сегодня в ДНР прибыл 99-й гуманитарный конвой МЧС России. В Республику привезли около 65 тонн груза, в том числе иммунобиологические препараты.

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