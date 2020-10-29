Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 октября 2020 года: После выздоровления от COVID-19 выписали 300 жителей

В больницах освободилось 300 коек в палатах для больных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболел 171 житель, а 25 – умерли. За это время после выздоровления от COVID-19 выписали рекордное количество жителей - 300.

- Выявлен 171 случай заболевания COVID-19. Пациентам оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 6433. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 2810 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 3115. Из них 300 – за минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 25 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 32 до 73 лет и женщины в возрасте от 42 до 84 лет. Общее количество умерших – 508.

Также за сутки выявлено 189 случаев пневмоний, 129 человек госпитализировали. Всего на лечении 2226 пациентов с пневмониями, из них 493 на кислородной поддержке.

Тем временем, в ДНР пришел 99-й гуманитарный конвой из Российской Федерации. Министерством здравоохранения получено около 65 тонн груза. Это лекарственные препараты: онкологические, онкогематогенные, сахароснижающие (таблетированные формы), нейротропные препараты, инсулиновые, иммунобиологические, антикоагулянты. И не менее важно - вакцины от гриппа.

Также получены изделия для проведения процедур программного гемодиализа, антибактериальные лекарства для лечения туберкулеза, ферментные препараты, изделия медицинского назначения для проведения высокотехнологических оперативных вмешательств в офтальмологии, кардиохирургии; эндопротезы для травматологии и ортопедии, а также шовный материал.

В состав гуманитарного груза вошло медицинское оборудование. Это рентгенаппараты для Докучаевска, Тельмановского и Ясиноватского районов. А еще передвижные рентгендиагностические хирургические аппараты, аппарат искусственного кровообращения, набор аппаратов и инструментов для проведения эндоскопических операций и исследований.

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