Защита от гриппа в ДНР: российские вакцины не уступают по эффективности импортным

На данный момент в Республике желающих сделать прививку от гриппа гораздо больше, чем вакцин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Пользователи соцсетей сильно обеспокоены вопросами качества и безопасности проведения прививочной компании в Республике: судя по комментариям, зарубежных вакцин в наших аптеках и больницах нет, а российские аналоги якобы значительно уступают им в эффективности. Так ли это? За ответами мы обратились к эксперту, который занимался проблемами вакцинации еще на Украине, когда применялись в основном импортные аналоги вакцин.

Как проходит прививочная компания в ДНР и какие вакцины для этого используются?

- Только российского производства, - рассказывает «Комсомольской правде» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова. - Уже пятый год подряд мы получаем их по линии гуманитарной помощи. У нас никогда не было собственных производителей вакцин, даже в мирное время фармацевтические компании поставляли на рынок импортные аналоги.

Татьяна Филиппова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас одной из самых распространенных прививок от гриппа можно назвать российскую вакцину нерасщепленного типа «Ультрикс». Она формирует наилучший иммунитет ко всем составляющим вируса. Однако чаще других может вызывать покраснение в месте укола или приводить к повышению температуры.

Еще есть расщепленные виды вакцины, которые содержат в себе меньше микробных веществ - антигенов. Их получают в процессе расщепления вируса при изготовлении препарата, и именно эти вещества впоследствии запускают выработку в организме спасительных для него антител.

Если «Ультрикс», к примеру, содержит по 15 мкг антигенов гриппа разного штамма, то в вакцинах «Совигрипп» и «Гриппол плюс» их количество - 5 международных единиц.

Понятно, что иммунитет на подобные вакцины вырабатывается слабее, он устойчив не ко всем патогенам вируса. Зато и реакций на такую прививку значительно меньше: практически не встречаются случаи высокой температуры, болезненности в месте укола или головных болей. Эти вакцины отлично подойдут детям, пожилым людям и больным с хроническими заболеваниями. Как и импортные аналоги, «Совигрипп» и «Гриппол плюс» не содержат в себе консервантов, но в них есть иммуностимуляторы, которые активизируют защитные силы организма не хуже, чем вакцины с большим содержанием антигенов.

А что с наличием в Республике импортных вакцин?

- Если в аптеках появятся зарубежные аналоги, то ими можно будет воспользоваться только при наличии полного пакета сопроводительных документов, в том числе сертификата качества, - говорит Татьяна Ильинична. - Как специалист, который занимался вопросами вакцинации еще при Украине (на Донетчину препараты завозились в основном из Франции, Нидерландов, Германии и Швейцарии), сейчас с полной уверенностью могу утверждать, что отечественные вакцины ничем не уступают в эффективности импортным. Сама технология изготовления препаратов одинаковая для всех производителей, никакой завод не станет отклоняться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Импортное - не значит самое хорошее. Достаточно вспомнить, какие реакции вызвала у жителей индийская вакцина против кори в 2008 году (в Краматорске тогда умер 17-летний юноша, а в Макеевке стало плохо 19-летнему парню. В целом, жертвами той «вакцинации» в Донбассе стали шесть человек. – Авт.). А вот российские прививки зарекомендовали себя очень хорошо. Кстати, до момента распада в Советском Союзе использовали только их и победили столбняк, корь, дифтерию и полиомиелит. При этом ни один человек не умер от осложнений после прививок.

Российские вакцины не уступают по эффективности импортным Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Что дает вакцинация?

Если в 2014 и 2015 годах, когда у нас не было на руках никакой вакцины, жители Республики умирали от гриппозных пневмоний сотнями, то сегодня летальных случаев - единицы. Иммунитет формируется у 75-95% тех, кому была сделана прививка. Примечательно, что входящие в вакцину вещества способствуют повышению устойчивости организма и к другим инфекциям. Если в коллективе привить хотя бы 60-70 процентов сотрудников, то благодаря этой «прослойке» работников эпидемия гриппа для предприятия будет не страшна.

Если же грипповать начинает привитый человек, то заболевание он переносит легче, быстрее и практически без осложнений. То есть, без тяжелых форм пневмонии, заболеваний бронхов и легких, почек, печени или сердца.

В этом сезоне прививаться необходимо еще и для того, чтобы не допустить формирования смешанных инфекций. Впервые грипп будет циркулировать одновременно с коронавирусом. И если они выступят единым фронтом, то шансов выжить у заразившегося будет не так уж много. Люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями, можно сказать, окажутся обречены.

Когда стоит делать прививку от гриппа?

Чаще всего пик заболеваемости гриппом приходится на декабрь. На выработку иммунитета уходит, как минимум, две недели. Поэтому желательно привиться за месяц до начала эпидемии. В крайнем случае - до конца ноября.

Ожидается, что очередной гуманитарный конвой из Российской Федерации в Донецк прибудет 29 октября. Белые камазы привезут 130 тысяч доз вакцины от гриппа. Это «Гриппол плюс», «Совигрипп», «Ультрикс» и «Флю-М».

На сегодняшний день из России поступили 20 тысяч доз «Совигриппа». Его хватило, чтобы привить медработников и воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Начало прививочной компании в Республике запланировано на 1 ноября. Бесплатную вакцинацию могут пройти все желающие в центрах первичной медико-санитарной помощи - там, где принимают семейные врачи.

В день прививки посетите семейного или участкового врача. Взрослым и детям старше трех лет рекомендуется проводить инъекцию в верхнюю треть наружной поверхности плеча. А детям младшего возраста - в переднебоковую поверхность бедра (внутримышечно). При температуре тела больше 37 градусов вакцинация не проводится.

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