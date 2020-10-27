Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 октября: За все время COVID-19 заболели 6103 человека

В Республике за сутки заболели воспалением легких 215 человек. Фото: архив «КП»

За все время коронавирус в ДНР выявили у 6103 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Согласно исследованиям, проведенным 26 октября, выявлено 160 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрировано 18 летальных случаев – мужчины в возрасте от 62 до 89 лет и женщины в возрасте от 53 до 92 лет, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, сейчас на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 2962 пациента, выписаны – 2675 человек, летальных случаев – 466.

За сутки выявлено 215 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 103. Всего на лечении 2231 пациент с пневмониями, из них 441 на кислородной поддержке (+50 за сутки).

Всего в мире на утро 27 октября 43 777 188 подтвержденных заболевших COVID-19 (+92 376 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: на 27 октября всего 355 601 инфицированных (+6 667 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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