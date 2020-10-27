Министр образования ДНР Михаил Кушаков: Дополнительные каникулы в школах не повлияют на длительность учебного года

В Минобрнауки ДНР пообещали, что учебный год 2020 – 2021 г.г. закончится 28 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В школах Донецкой Народной Республики не собираются продлевать учебный год из-за введения дополнительных каникул по причине коронавируса. То есть занятия в образовательных учреждениях закончатся в срок – 28 мая. Об этом сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

— В приказе Министерства образования указаны все сроки обучения на 2020-2021 гг. Никакого продления не будет. Мы сделаем всё для того, чтобы уложиться вовремя, — заявил Кушаков.

Напомним, что из-за второй волны распространения коронавирусной инфекции школы ДНР раньше срока ушли на осенние каникулы, а после их и вовсе продлили до 1 ноября. А вот с вузами Республики ситуация обстоит сложнее. На данный момент они находятся на дистанционном обучении. И оно будет продолжаться вплоть до особого распоряжения властей государства. И при этом особых заявлений по поводу продолжительности учебного года в высших учебных заведениях сказано пока ничего не было.

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